موعد تقديم بديل

2020/03/02 | 16:04 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

استبعد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، اليوم، اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كاشفا عن موعد إعلان المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء وقال الفتلاوي إن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي رافض فكرة العودة الى المنصب

نافيا في الوقت ذاته وجود أي حديث في الارو...

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