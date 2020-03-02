ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 66 والمصابين إلى 1501

2020/03/02 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية، تسجيل ارتفاع جديد بحصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار المتحدث باسم هيئة مواجهة الفيروس كيانوش جيهانبور في تصريح، الى وفاة اثني عشر شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل عدد الوفيات الى ست وستين شخصا في عموم البلاد، فيما وصلت أعداد المصابين الى ألف وخمسمئة وشخص واحد، مؤكدا في الوقت ذاته، شفاء مئتين وواحد وتسعين من المصابين بالفيروس.

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