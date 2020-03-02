السفير البريطاني في بغداد: نشعر بخيبة أمل لفشل تمرير حكومة علاوي

2020/03/02 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، عن خيبة أمله بفشل تمرير حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال هيكي في تغريدة عبر موقع تويتر، إنه بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فإن فشل مجلس النواب بتمرير حكومة محمد توفيق علاوي أمر مخيب للآمال.

وأكد هيكي ان العراق بحاجة ماسة أكثر من أي وقت آخر الى حكومة قوية قادرة على توفير الأمن والاستجابة لمطالب المتظاهرين والتعامل مع فيروس كورونا.

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