القضاء الأعلى: الإعدام مرتين لإرهابي مُدان بجرائم خطف وقتل في الشرقاط

2020/03/02 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق إرهابي قام بجرائم خطف وقتل في قضاء الشرقاط.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين، نظرت في الدعاوى المقامة ضد مدان واحد عن جرائم خطف وقتل عضو مجلس ناحية في قضاء الشرقاط، وقتل مسؤول الصحوة في القضاء، مضيفا أن المدان اعترف بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي واشتراكه في عدة عمليات إجرامية مع أفراد مجموعته في مناطق الكيارة ومخمور ومصطفى بيجي، مشيرا الى اصدار أحكام الإعدام بحقه شنقا حتى الموت استنادا الى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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