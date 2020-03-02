وصول ألف مهاجر من تركيا إلى اليونان خلال 24 ساعة

2020/03/02 | 16:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر في الشرطة اليونانية بأن ألف مهاجر وصلوا من #تركيا إلى جزر #اليونان عبر البحر خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، عقب تهديدات صادرة من إدارة الرئيس التركي رجب طيب

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