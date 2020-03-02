بارزاني يعلق بشأن انسحاب علاوي: الان يمكن تحقيق مطالب المتظاهرين

2020/03/02 | 16:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، شكره للقوى السياسية الكردية لتوحيد موقفها الرافض لرئيس الوزراء المعتذر عن تكليفه محمد علاوي، والمراعي لحقوق المكونات.وقال بارزاني في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه: “اعرب عن شكري وتقديري لجميع القوى السياسية الكردستانية التي وحدت صفوفها وموقفها فيما يخص منح الثقة من عدمه […]

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