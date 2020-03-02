العراقيون في تركيا يناشدون حقوق الإنسان ليعودوا إلى البلاد

2020/03/02 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية حقوق الانسان، تلقيها مناشدات من عراقيين متواجدين في تركيا من أجل إعادتهم إلى العراق.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، إن المفوضية تلقت العديد من المناشدات من عراقيين متواجدين في تركيا عقب قرار السلطات التركية إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق مؤقتا بسبب انتشار فيروس كورونا، داعيا وزارة الخارجية ووزارة النقل وسلطة الطيران المدني العراقية إلى الاهتمام بملف العراقيين المتواجدين في تركيا والذين سافروا مؤخراً لأغراض السياحة أو لأسباب أخرى.

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