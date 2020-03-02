الأردن يعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

2020/03/02 | 16:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لأردني قادم من أيطاليا.وأضاف جابر أن المصاب الأردني بكورونا قدم من إيطاليا قبل أسبوعين.وأشار إلى أنه تم التحفظ على مواطن آخر بالحجر الصحي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).وكان مدير مستشفى الأمير حمزة عبدالرزاق الخشمان، أعلن في وقت سابق عن الاشتباه باصابة مواطنين اثنين عائدين من إيطاليا بفيروس كورونا.

ويعقد وزير الصحة سعد جابر ووزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة، مؤتمرا صحفيا، عصر اليوم للحديث عن آخر التطورات بشأن فيروس كورونا.

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