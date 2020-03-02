مسعود بارزاني يشكر القوى الكردية بعد فشل تمرير حكومة علاوي ويعدها فرصة للتوافق الشامل

2020/03/02 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أصدر رئيس إقليم كردستان السابق، وزعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، الاثنين (02 آذار 2020)، بياناً بشأن اعتذار المكلف محمد توفيق علاوي، عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بارزاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "اعرب عن شكري وتقديري لجميع القوى السياسية الكردستانية التي وحدت صفوفها وموقفها فيما يخص منح الثقة من عدمه للحكومة العراقية الجديدة رغم اختلاف وجهات نظرها، بلورة هذا الموقف الموحد مكسب تاريخي لشعب كردستان وموضع تقدير".

‎وأضاف: "وبموازاة ذلك، أوجه الشكر للقوى السياسية الوطنية العراقية التي حالت بمواقفها المنطقية الصحيحة تعميق وزيادة الأزمات في العراق والإنزلاق نحو الكوارث".





‎وأوضح بارزاني: "لقد كانت تلك المواقف تقديراً للمبادىء الديمقراطية، ومراعاةً لمطالب المكونات العراقية، وتعديلاً لمسار العملية السياسية".

وتابع: "الآن يقف العراق أمام مرحلة جديدة، يمكن أن تتاح فيها الفرصة لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتأمين الأرضية المناسبة لتوافق وطني شامل، وضمان التقارب بين كافة الأطراف".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم ليلة أمس الأحد، اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها، وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من اجل العمل دون التزامات حزبية او ضغوطات من اجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب، واني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لان الجهات التي غرقت بالفساد و تاجرت بالطائفية والعرقية ستكون اول متضرر، واني لو قدمت التنازلات لكنت الان مباشر بعملي كرئيس لوزراء العراق".

واضاف: "ولكني مع كل هذا حاولت بكل الطرق الممكنة من اجل انقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن اجل حل الازمة الراهنة و لكن اثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت الى قضية الوطن ومصلحته بشيء ويشهد الله علي اني لم اتنازل و لم اقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد و لكن للأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من اجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية ، و دون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في سوح التظاهر من اجل تغيير الأوضاع و تحقيق رفعة الوطن وازدهاره".

وتابع: "فلهذا فخامة الرئيس كنت امام معادلة ....



منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته فكان الخيار بسيط وواضح هو ان أكون مع شعبي الصابر وخاصة عندما رأيت ان بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح و الإيفاء بوعودها للشعب وان وضع العراقيل امام ولادة حكومة مستقلة تعمل من اجل الوطن كان واضحا فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتالية الى حملات الافتراء و الكذب والتزييف للحقائق وصولا الى يومنا هذا ولا نعلم بعدها الى اين ممكن ان يصل المتاجرين بهمومهم شعبنا".

بغداد اليوم-متابعة

رأى مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الإثنين (02 آذار، 2020) أن الحل الوحيد لتمرير الموازنة هو إعادة هيكلتها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن صالح قوله: إن "هيكلة الموازنة وإعادتها للمربع الأول

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيار طاهر، الاثنين (02 آذار 2020)، أن حزبه ليس لديه مشكلة مع أي شخصية معينة تختارها الكتل الشيعية لرئاسة الوزراء، وذلك بعد اعتذار المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال

بغداد اليوم- بغداد

اتهم زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاثنين (02 آذار 2020)، إيران بالتدخل في تشكيل الحكومة العراقي، مبيناً أن هناك الاخبار عن إملاءات لعلي اكبر ولايتي على شعب العراق الكريم ومجلس النواب العراقي.

وقال مكتب علاوي في بيان تلقت

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