2020/03/02 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب كورونا.. اربيل تحجر أكثر من 1000 شخص.. وحلبجة تنضم لقائمة حظر اقامة العزاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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