كورونا يؤجل مباراة الفيصلي الأردني والكويت الكويتي

2020/03/02 | 17:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفاد الفيصلي الأردني، اليوم الاثنين، تلقيه قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المتضمن تأجيل مباراته مع الكويت الكويتي في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي والتي كانت مقررة في العاشر من الشهر الجاري في عمان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وتندرج المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية التي يتصدها الكويت برصيد […]

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