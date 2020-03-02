برلماني: هذه الكتل تتحمل مسؤولية إخفاق علاوي

2020/03/02 | 17:07 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حمّل النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية أحمد حمه رشيد، الاثنين، البيت الشيعي المسؤولية الأكبر في...

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