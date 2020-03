حملات لطرد المهاجرين من تركيا بالتوازي مع فتح الحدود والضحايا سوريون وعراقيون (فيديو)

2020/03/02 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تحاول قوات حرس الحدود اليوناني منذ اربعة ايام وقف المد البشري القادم عبر تركيا متكوناً من عدة جنسيات.ووثقت عدسات الكاميرات محاولات خفر السواحل اليوناني إغراق قوارب المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحلها.Footage released by Turkish government shows Greek coast guard this morning tried to sink a refugee boat off the […]

