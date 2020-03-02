2020/03/02 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معادلات الجذب الفيزيائي في تجربة صلاح القصب الإخراجية – ثائر عبد علي حسين مخرج تجريبي مبتكر ومنظر مسرحي عراقي ، له اثر مؤثر في حركة المسرح محلياً واقليمياً ، غير اتجاه بوصلة الشباب المسرحي نحو الجرأة في التغيير والتجريب ومغادرة كل ما هو مألوف وراكد ومتعارف عليه نمطياً منذ زمن بعيد .وهو المؤسس الاول […]

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