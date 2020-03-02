2020/03/02 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7+7 يجمع فناني العراق والإمارات في قاعة العويس بدولة الإمارات مقارعة الإرهاب بالتاريخ والأسطورة والتجديد والحضور الأزلي – عمر علي حيدر في أجواء إمارة دبي الجميلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التقى أربعة عشر فناناً من دولة الإمارات والعراق في معرض 7+7 الذي يقام على قاعة العويس الثقافية خلال الشهر الحالي، وحضر افتتاحه الكثير من الوجوه […]

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