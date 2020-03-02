2020/03/02 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدار المركز الطلابي للجامعة يثير الجدال بمواقع التواصل الموصليون منقسمون أزاء إستخدام الألوان بتزيين الأروقة الموصل – سامر الياس سعيد اثارت مواقع التواصل بين اوساط الموصليين انتقادات واسعة ازاء استخدام الوان بتزيين جدران المركز الطلابي في جامعة الموصل مشيرين عبر تعليقات لقسم منهم بابقاء الجدار المطعم بالحلان الموصلي المعروف كهوية خالصة للمدينة بدلا من استخدام […]

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