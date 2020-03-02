التخطيط تعلن توفير 100 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال العام الجاري

2020/03/02 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، اليوم الاثنين، توفير 100 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال العام الجاري ضمن مشروع تشغيل الشباب في جميع المحافظات.وقالت الوزارة بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الدليمي استقبل في ديوان الوزارة، اليوم الإثنين، بلال رباح الصغير الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك الدولي) […]

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