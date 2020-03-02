2020/03/02 | 17:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفذت السلطات الامنية في اقليم كوردستان حملة لاعتقال مهربي بشر داخل مدن الاقليم.واكدت مديرية اسايش السليمانية في بيان انه بامر قاضي التحقيق واستنادا الى المادة 76 من قانون رئاسة الاقليم/ فقرة التهريب، تمكنت قوات الاسايش من اعتقال 15 مهربا للبشر.واضاف أن جميع المهربين كورد ومن سكان اقليم كوردستان وتم اعتقالهم بتهمة تهريب البشر في حدود المنطقة، عن طريق ادخالهم الى الاقليم وارسالهم الى خارج الاقليم لقاء مبلغ مالي، عن طريق السيارات وبشكل غير قانوني.واكد أن ان جميع المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة لهم وتمت احالتهم الى القضاء.وعلى صعيد متصل، اعتقلت شرطة اربيل شخصين اثنين قدما من ايران بشكل غير رسمي، تم وضعهما بالحجر الصحي لفحصهما من الاصابة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تنفذ حملة لاعتقال مهربي بشر وتحجر "هاربين" اثنين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تنفذ حملة لاعتقال مهربي بشر وتحجر "هاربين" اثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).