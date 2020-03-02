صور.. مسرور بارزاني يخضع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا بمطار اربيل

2020/03/02 | 17:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خضع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني للفحص الطبي في مطار اربيل لدى عودته من الاردن بعد زيارة التقى خلالها بالملك عبدالله الثاني.ويطبق كوردستان اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المنتشر بمدن عراقية، وضرب اخرها مدينة السليمانية.

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