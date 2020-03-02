ذي قار تعتمد التقديم الالكتروني على الأراضي السكنية تجنباً لكورونا

2020/03/02 | 17:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه محافظ ذي قار ابا ذر عمر العمر، اليوم الاثنين، دائرة بلدية الناصرية بان يكون التقديم الكترونيا على قطع الأراضي السكنية ومن خلال استمارة الكترونية خاصة تستقبل جميع الطلبات وإيقاف استلام المعاملات ورقياً كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.وقال العمر في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "هذا التوجيه يأتي استجابة لطلبات المواطنين وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا بعد توافد أعداد كبيرة من المراجعين على دائرة البلدية".وبين أن "الأمر يتطلب استمرار عملية التقديم من خلال استمارة الكترونية تعمل عليها دائرة البلدية وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق والتوقف حاليا عن استمرار التقديم بشكل مباشر للدائرة".واشار إلى أن "الظروف الحالية تتطلب التعامل وفق ما يمكن له أن يضمن السلامة العامة لجميع أبناء المحافظة ويسهم في ضمان انسيابية العمل وسهولة إجراءات التقديم على جميع استحقاقات المواطنين".ودعا العمر "الجميع إلى تحمل هذه الإجراءات لحين إكمال الاستمارة الالكترونية من قبل دائرة بلدية الناصرية والإعلان عنها بشكل رسمي واستئناف عملية التقديم من خلالها".

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