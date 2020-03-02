وزارة النفط تقلص دوام موظفيها 50%

2020/03/02 | 17:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن تقليص دوام موظفيها بنسبة 50% كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا الجديد.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تقرر تخفيض نسبة حضور الموظفين لـ50% للتقليل من الاختلاط، على أن يتم تقسيم نظام العمل بشكل دفعات أسبوع عمل وأسبوع راحة، بما لا يؤثر على رصيد الاجازات وبراتب كامل".وأضافت "وبما يضمن إنجاز الأعمال الموكلة إليهم ويتم تزويد الدائرة الإدارية والمالية بجداول التخفيض من قبل تشكيلات مركز الوزارة لاتخاذ اللازم خلال آذار الجاري".يذكر ان وزارة الصحة كانت قد أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 21 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين اليوم في جانب الرصافة، وعطلت العديد من الوزارات والدوائر الحكومية دوام موظفيها بسبب انتشار فيروس كورونا.

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