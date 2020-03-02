للمسافرين جوا.. كيف تتجنبون الإصابة بفيروس كورونا؟

2020/03/02 | 17:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، بات السفر جوا يمثل تحديا بالنسبة لمن يفكرون بالتنقل جوا، سواء كان ذلك بغرض العمل أو السياحة.وفي ظل تفشي كورونا وخطر التقاط العدوى والإصابة به عند السفر جوا، بات السؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف نقلل من فرص الإصابة بفيروس “كوفيد 19” عند السفر على […]

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