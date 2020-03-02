2020/03/02 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، الاثنين (02 آذار 2020)، توفير 100 ألف فرصة عمل في القطاع الخ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير التخطيط يعلن توفير 100 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال العام الجاري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير التخطيط يعلن توفير 100 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال العام الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).