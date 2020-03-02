بالفيديو: مدير عام صحة الكرخ يبعث برسالة تطمين إلى اهالي بغداد بشأن فايروس كورونا

2020/03/02 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بعث مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي برسالة تطمين الى أهالي بغداد بشا...





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