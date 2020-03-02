غارة إسرائيلية جديدة على ريف القنيطرة… من المستهدف؟

2020/03/02 | 17:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت إسرائيل مجدداً، سيارة عسكرية تابعة لإحدى الميليشيات الموالية للقوات النظامية العاملة في بلدة «حضر» بريف القنيطرة، جنوب غرب سوريا.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة الإسرائيلية تمت اليوم

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