ليلى علوي توبخ معجبًا بغضب شديد.. هل حاول التحرش بها؟

2020/03/02 | 17:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثار معجب غضب الفنانة ليلى علوي خلال تواجدها في قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج خلال زيارتها للقرية من أجل المشاركة في افتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر.وكان برفقتها الفنانين هاني رمزي ولبلبة وفي ظل الزحام الشديد والتفاف الجمهور حولها حاول أحد المواطنين أن يلتقط صورة سيلفي معها […]

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