فيروس كورونا يؤجل معرض دبي الدولي للقوارب

2020/03/02 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال منظمو معرض دبي الدولي للقوارب اليوم الاثنين إن التجمع الأكبر من نوعه للقوارب الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتأجل إلى نوفمبر تشرين الثاني بدلا من هذا الشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.وكان المعرض سيقام في الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من مارس آذار بمرفأ دبي.وقال المنظمون في بيان […]

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