2020/03/02 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية تعلن عن استقبال فريق طبي قادم من الصين لدعم العراق في مجال الوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية تعلن عن استقبال فريق طبي قادم من الصين لدعم العراق في مجال الوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).