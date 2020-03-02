2020/03/02 | 17:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: وفاة اثنين بفيروس كورونا في فرنسا ليرتفع عدد الوفيات الى 4 أشخاص) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: وفاة اثنين بفيروس كورونا في فرنسا ليرتفع عدد الوفيات الى 4 أشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).