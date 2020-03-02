الخارجية تعلن الاتفاق على استقبال فريق طبي من الصين لمعالجة فيروس كورونا

2020/03/02 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، الاتفاق على استقبال وفد طبي صيني لمعالجة فيروس كورونا في العراق.

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