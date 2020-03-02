2020/03/02 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الأوراق المالية، اليوم الاثنين، اتخاذها اجراءات جديدة لدعم الاقتصاد العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة الاوراق المالية تعلن اتخاذها اجراءات جديدة لدعم الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة الاوراق المالية تعلن اتخاذها اجراءات جديدة لدعم الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).