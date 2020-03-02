كوريا الجنوبية تبحث إتهام زعماء كنيسة بالقتل: هؤلاء نشروا “كورونا”

2020/03/02 | 17:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تسعى السلطات في كوريا الجنوبية لإتهام زعماء كنيسة سرية بالقتل “لمساهمتهم في نقل فيروس كورونا”، وسط مساعي البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا المتضخم في البلاد، مع ارتفاع عدد القتلى في العالم الى ثلاثة الاف.وأبلغت كوريا الجنوبية عن 599 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع حصتها من الاصابات إلى 4335 […]

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