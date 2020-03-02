تسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد بالقرب من الخلاني وسط بغداد

2020/03/02 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد بالقرب من ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه تم "تسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد نتيجة مصادمات متقطعة بين المتظاهرين والقوات الأمنية بالقرب من ساحة الخلاني".

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