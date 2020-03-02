بالصور.. تشييع لناشط اغتيل برصاص مجهولين شمالي البصرة

2020/03/02 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

شيع العشرات من المواطنين، الإثنين (02 آذار، 2020) الناشط المدني، علي الحلفي، والذي اغتيل برصاص مجهولين، في منطقة الهارثة، شمالي محافظة البصرة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق تشييع العشرات، من أهالي البصرة للناشط علي الحلفي.

وكان مصدر أمني، أفادي لـ(بغداد اليوم)، في وقت سابق من اليوم، بأن مسلحين مجهولين، أطلقوا وابلا من الرصاص الحي، على الناشط المدني، علي الحلفي، مما أدى الى مصرعه على الفور.





بغداد اليوم - ديالى

حذرت قائممقامية قضاء بعقوبة، الاثنين (2 اذار 2020)، من كارثة بسبب تحويل مبنى دار الضيافة بالمحافظة الى مركز للحجر الصحي.

وقالت القائممقامية، في وثيقة وجهتها الى محافظة ديالى، مكتب المحافظة، إن "مجموعة من الشب

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت امانة بغداد، الاثنين (02 آذار 2020)، غلق المدن المائية والمسابح والمتنزهات اعتباراً من مساء اليوم.

وقالت الامانة في بيان مقتضب، إنها "وجهت كوادرها لغلق المدن المائية والمسابح والمتنزهات اعتباراً من مساء اليوم، في م

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، الاثنين (02 آذار 2020)، توفير 100 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال العام الجاري ضمن مشروع تشغيل الشباب في جميع المحافظات.

وقالت الوزارة بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدليمي استقبل

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