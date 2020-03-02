بالصور: بارزاني يخضع للفحص بشأن فايروس كورونا في مطار اربيل بعد عودته من الاردن

2020/03/02 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

خضع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني للفحص الطبي في مطار اربيل لدى عودته من الاردن بعد زيار...





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