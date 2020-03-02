التعليم تعلن المباشرة بتعفير الجامعات للوقاية من “كورونا”

2020/03/02 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، مباشرتها بتعفير جميع الجامعات والكليات في عموم العراق للوقاية من فايروس كورونا.وقال المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي عدنان العربي لوكالة الأنباء العراقية وتابعتها وكالة “العهد نيوز”، إن “الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني، باشرت بتعفير جميع جامعات وكليات العراق الحكومية والأهلية […]

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