عبد المهدي يقرر

2020/03/02 | 18:40 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



ابلغ رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الاثنين، رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس مجلس النواب، م...

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