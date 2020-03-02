الصحة التونسية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

2020/03/02 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة الصحة التونسية بعد ظهر اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهي حالة واردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة.وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت تأكيدها عدم تسجيل أي حالات مشتبهة أو مؤكدة من فيروس كورونا في تونس.وقالت الوزارة […]

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