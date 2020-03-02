العمل: صرف الدفعة الأولى من راتب المعين المتفرغ

2020/03/02 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين, صرف الدفعة الأولى من راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات.وقال رئيس هيأة ذوي الإعاقة، عصام عبد اللطيف لوكالة الأنباء العراقية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إنه “تم صرف رواتب المعين المتفرغ للمستفيدين المستلمين سابقاً في بغداد والمحافظات لشهري كانون الثاني وشباط كدفعة أولى ضمن العام ٢٠٢٠.وأضاف […]

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