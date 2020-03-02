هل سيعود رونالدو الى مدريد؟

2020/03/02 | 18:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف أحد الأصدقاء المقربين من كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن أحاسيس وشعور اللاعب خلال حضوره في ملعب سانتياغو بيرنابيو، لمشاهدة الكلاسيكو الذي جمع ريال مدريد بضيفه برشلونة.

وفاز الريال على البلوغرانا بنتيجة (2-0)، أمس الأحد، ليتصدر جدول الليغا برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه الأزلي، تحت أنظار كريستيانو الذي خطف الأضواء في مدرجات "سانتياجو برنابيو".

وقال الصحفي إيدو أجيري، وهو صديق شخصي لكريستيانو، خلال بث برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني: "رونالدو شعر بمودة كبيرة من الناس، قبل ساعة من انطلاق الكلاسيكو، شعر المشجعون بالجنون بعدما عرفوا أنه سيصل ليحضر المباراة".

وأضاف إن "كريستيانو شعر بمودة كبيرة في مدريد، وأنا متأكد من أنه شعر برغبة العودة إلى الريال، لأنه (مدريديستا)".

وعما إذا كان بإمكان الدون العودة لريال مدريد، صرح صديق رونالدو: "إنه يركز مع يوفنتوس، وعلى دوري أبطال أوروبا حاليا، لا أعرف ماذا سيحدث بالمستقبل ولا أحد يعلم".

وختم "إنه سعيد في يوفنتوس الآن ويرغب في الفوز بدوري الأبطال، لكن أنا متأكد أنه شعر برغبة العودة".

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