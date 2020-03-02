2020/03/02 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام العشرات من اهالي قرية الجمجمة في مدينة الحلة، اليوم الاثنين، بقطع الطريق الرئيسي المؤدي الى منتجع بابل السياحي خوفا من انتشار فيروس كورونا.وقال مراسل "كلكامش برس" ان العشرات من اهالي قرية "الجمجمة" وسط مدينة الحلة، قاموا اليوم بقطع الطريق الى منتجع بابل السياحي بعد قرار المحافظ وكالة حسن منديل، بتحويل دار الضيافة الموجود داخل المنتجع الى مركز للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا.واضاف ان الاهالي يخشون من انتشار الفيروس كون مخلفات دار الضيافة تصب في شط الحلة المغذي الرئيسي لمزارعهم ومواشيهم.

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