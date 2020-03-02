القبض على قاتل منتسب في الديوانية

2020/03/02 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، القاء القبض على مجرم قتل أحد منتسبي شرطة النفط في المحافظة.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان قواتها "تمكنت من إلقاء القبض على من قام بقتل احد منتسبي شرطة النفط في وقت سابق في حي الزيتون بمدينة الديوانية".واضافت انه "نتيجة الاشتباك الذي حصل بين المجرم والأجهزة الأمنية، في محاولة للفرار من قبل المجرم مما دفع الأجهزة الأمنية الى تكثيف الإجراءات في السيطرات الخارجية وإلقاء القبض عليه".

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