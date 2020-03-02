2020/03/02 | 18:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، لشخص تونسي عائد من إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) أن "وزارة الصحة أعلنت بعد ظهر اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في تونس، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 عاما".

وعاد المواطن إلى تونس في يوم 27 فبراير/ شباط، قادما من إيطاليا، ولم تكن تبدو عليه اعراض المرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تعلن أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تعلن أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).