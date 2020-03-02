2020/03/02 | 18:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة العسكرية الروسية تدخل سراقب السورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 18:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة العسكرية الروسية تدخل سراقب السورية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة العسكرية الروسية تدخل سراقب السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).