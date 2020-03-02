2020/03/02 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي البحث العلمي والتنمية؛ الصين انموذجا وأشياء وأشياء أخرى قبل أيام حدثني استاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة بنها الدكتور الصاوي الصاوي أحمد الصاوي، عن كيفية توظف الصين البحث العلمي للتنمية الاقتصادية انطلقا من رؤية استراتيجية وضعتها نخبة الصين الحديث تمحورت حول ثلاثة أسئلة فلسفية هي : من نحن ؟ وماذا نريد؟ وكيف نحقق ما نريده بالعمل مع الآخرين؟ تلك الأسئلة الثلاثة لا ريب وأنها تستند وتتسق مع الأ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - البحث العلمي والتنمية ؛ الصين انموذجا وأشياء وأشياء أخرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم المحبشي - البحث العلمي والتنمية ؛ الصين انموذجا وأشياء وأشياء أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).