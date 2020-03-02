2020/03/02 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت وزارة الصحة الأردنية ظهر اليوم عن تسجيل اول حالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد ووضع شخص آخر في الحجر الصحي.وبحسب ما أعلن وزير الصحة سعد جابر خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، فقد قدم المواطن المصاب بالفيروس إلى الأردن يوم 2020/2/15 ،وكان على متن طائرة فيها حوال مئة راكب.وذكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل أول إصابة لفيروس كورونا في الأردن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل أول إصابة لفيروس كورونا في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).