احتواء حريق بمطعم ببغداد عبر 7 فرق اطفاء

2020/03/02 | 18:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احتوت فرق الاطفاء بمديرية الدفاع المدني حريقا نشب في مطعم في العاصمة بغداد.وذكرت فرق الدفاع المدني في بيان انها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير نشب داخل مطعم سكوزي في منطقة المنصور شارع 14 رمضان بمشاركة اكثر من 7 فرق اطفاء وانقاذ طوقت النيران واخمدت الحريق بعد جهود كبيرة حتى تمكنت من السيطرة واخماد الحريق.وقالت ان الحادث تم دون تسجيل اصابات بشرية.

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