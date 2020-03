2020/03/02 | 18:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتقلت قوات الأمن الإيرانية مواطنين تحديا التحذيرات الحكومية من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك بعدما ظهرا في فيديو وهما يلعقان الأضرحة الشيعية رغم تفشي الفيروس في أغلب المدن والمحافظات.وكان نشطاء إيرانيون تداولوا، خلال الأيام القليلة الماضية، فيديو لشاب في مدينة قم، وهو يقوم بتقبيل ضريح فاطمة بنت موسى بن جعفر الكاظم، سابع الأئمة لدى الشيعة، ويتحدى غيره من المواطنين ممن يتخوفون من زيارة هذا المرقد خشية تفشي فيروس كورونا.وأشار تقرير إخباري لموقع ”فرارو“ المحلي، إلى بيان صدر عن نيابة مدينة قُم، أكدت فيه اعتقال قوات الأمن لصاحب الفيديو وإحالته للقضاء، كما ألقت القوات الإيرانية في محافظة خراسان (شمال شرق) القبض على مواطن آخر؛ بعدما قام بذات الفعل في ضريح الإمام الرضا (ثامن الأئمة لدى الشيعة).ولفت التقرير إلى أن قرارات السلطات بعدم التجمع في الأماكن الدينية، وإلغاء مراسم صلاة الجمعة، لوقف انتقال عدوى كورونا، أثارت حفيظة بعض المواطنين؛ ما دفعهم لتحدي السلطات، بعدما نشروا مقاطع فيديو وصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يلعقون الأضرحة؛ في تحد لتحذيرات تفشي كورونا.وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا، في مختلف المدن والمحافظات بين المواطنين، كما انتقلت العدوى لعدد من المؤسسات الحكومية، من أبرزها البرلمان؛ ما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من النواب والمسؤولين بالفيروس، خلال الأيام الماضية.

My name is Charles Darwin and I aprove this message.



https://t.co/pA5aXVeWSM

— cardoso (@Cardoso) February 29, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعتقل شخصين تحديا ”كورونا“ بـ“لعق الأضرحة“) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعتقل شخصين تحديا ”كورونا“ بـ“لعق الأضرحة“) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).