كركوك.. ضبط 6 عمال إيرانيين طردوا من عملهم والاشتباه بإصابة احدهم بـ ’’كورونا’’

2020/03/02 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كركوك

أفاد مصدر أمني بمحافظة كركوك، اليوم الإثنين، بأن القوات الأمنية ضبطت ستة عمال ايرانيين لا يحملون سمات دخول للعراق، بينهم مشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية ضبطت ستة عمال ايرانيين لا يحملون سمات دخول للعراق، في ناحية التون كوبري، شمال كركوك، بعد قيام احد اصحاب المعامل بطردهم".

وأضاف، أن "القاضي في الناحية قرر احتجازهم لعدم امتلاكهم سمات دخول، وتم نقل خمسه منهم للحجر الصحي في (كي وان)، فيما ارسل السادس الذي يعاني من أعراض الانفلونزا لمركز التدبير الوبائي بعد الاشتباه به بإصابته بكورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق من اليوم الإثنين (2 آذار 2020)، تسجيل حالتين جديدتين مصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الرصافة ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الوزارة سجلت حالتين جديدتين مؤكدتان مصابة بفيروس كورونا المستجد في الرصافة ببغداد"، موضحة أن "الحالتين كلاهما كانا في إيران وعادا إلى العراق مؤخرا".

يُشار إلى أن الحصيلة النهائية للحالات المصابة بفيروس "كورونا"، والتي أكدتها وزارة الصحة، ارتفعت إلى 21 شخصاً، بينهم إيراني يدرس في النجف، والحالات الأخرى لعراقيين عادوا من إيران مؤخراً.

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