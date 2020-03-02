بالصور .. الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مطعم سكوزي في المنصور

2020/03/02 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين (2 اذار 2020)، اخماد حريق اندلع داخل مطعم سكوزي في المنص...





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